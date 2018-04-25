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Более 40 специалистов получили льготные субсидии на жилье в Подмосковье с начала года
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Более 40 специалистов получили льготные субсидии на жилье в Подмосковье с начала года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С начала текущего года льготные субсидии получили более 40 участников программы «Социальная ипотека», всего в этом году их планируется вручить 467 специалистам, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Всего в 2018 году профильными министерствами в областной Минстрой для предварительной проверки были направлены заявления и документы 467 специалистов. Это 127 врачей, 124 учителя, в их числе и воспитатели, 208 молодых ученых и уникальных специалистов и восемь тренеров.
«Из общего числа обработанных заявок с начала текущего года 42 специалистам вручены свидетельства на льготные субсидии, в числе которых 39 врачей и 3 учителя. Общая сумма средств, предоставленных из бюджета региона указанным специалистам, составляет более 95 миллионов рублей. При этом 17 врачей уже приобрели жилье с помощью господдержки», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Он также подчеркнул, что до конца апреля планируется вручить свидетельства еще 17 врачам.
Льготные субсидии, предоставленные специалистам, будут использованы как пятидесятипроцентный первоначальный взнос при покупке жилье. Оставшиеся пятьдесят процентов так же погасит государство в течение всего срока кредитования в виде ежемесячной компенсации. Участникам программы остается лишь добросовестно оплачивать банку проценты за пользование ипотекой.
«Всего в планах на 2018 год в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» улучшить жилищные условия 498 специалистов, в числе которых 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов», — добавил Тагиев.
Уже третий год в Московской области успешно реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» в рамках государственной областной программы «Жилище», стартовавшая по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в целях решения жилищной проблемы врачей, учителей, молодых ученых и молодых уникальных специалистов Подмосковья. За это время уже 786 высококвалифицированных специалистов Московской области получили возможность улучшить жилищные условия.
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