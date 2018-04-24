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ГК «Гранель» купила ТЦ «Гульден» на севере Москвы под редевелопмент
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ГК «Гранель» купила ТЦ «Гульден» на севере Москвы под редевелопмент 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Банк «ФК „Открытие“», санируемый Центробанком, продал старый торгово-деловой центр «Гульден» на севере Москвы девелоперской группе компаний «Гранель», которая готова застроить площадку жильем, пишет газета «Коммерсант».
"Банк «Открытие» продал 1,5 гектара под торговым центром «Гульден» на севере Москвы девелоперской компании «Гранель» под редевелопмент", — пишет издание со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки.
На площадке планируется строительство жилья бизнес-класса и коммерческой недвижимост", уточнил газете представитель девелопера. По оценке директора департамента оценки Knight Frank Ольги Барановой, стоимость участка зависит от разрешенной плотности застройки и может колебаться в пределах 400-700 миллионов рублей за 1 гектар, или 0,6-1 миллиард рублей за весь участок, плюс расходы на изменение разрешенного вида использования земли, говорится в статье.
Торгово-деловой центр «Гульден» на 33 тысячи квадратных метров на Складочной улице арендуется оптовыми продавцами парфюмерии, для аренды доступны также склады, офисы, помещения свободного назначения. На сайте «Гульдена» указано, что здание реконструировано в 2004 году, отмечает газета. Оно было в собственности ФК «Открытие». Всего у банка около 400 площадок в списке непрофильных активов: среди них как уже перешедшие в собственность кредитной организации, так и выставленные на продажу в формате переуступки прав требований, следует из списков залогового имущества на сайте «Открытия».
Для «Гранели» площадка на Складочной может стать второй в старых границах Москвы. В марте компания купила у «Дом.РФ» (ранее АИЖК) 8,5 гектара в промзоне «Калошино» в районе Гольяново за 661 миллион рублей под строительство жилья, напоминает издание.
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