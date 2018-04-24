Из-за пожара перекрыта улица на Кукковке (фото)

Возгорание произошло в деревянном двухэтажном доме.

Сегодня утром в одном из домов по улице Лыжной произошел пожар. По предварительным данным загорелась квартира на втором этаже. Живущая там женщина успела выйти и вынести документы.

Непригодными для жилья могут оказаться и все прочие квартиры подъезда, залитые в ходе тушения пожара. На месте также работает скорая помощь, однако необходимости в ней, по предварительным данным, нет.

Из-за пожара перекрыта вся улица Лыжная в сторону, ведущую на Ровио.