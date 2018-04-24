Ещё
Из-за пожара перекрыта улица на Кукковке (фото)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за пожара перекрыта улица на Кукковке (фото) 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Возгорание произошло в деревянном двухэтажном доме.
Сегодня утром в одном из домов по улице Лыжной произошел пожар. По предварительным данным загорелась квартира на втором этаже. Живущая там женщина успела выйти и вынести документы.
Непригодными для жилья могут оказаться и все прочие квартиры подъезда, залитые в ходе тушения пожара. На месте также работает скорая помощь, однако необходимости в ней, по предварительным данным, нет.
Из-за пожара перекрыта вся улица Лыжная в сторону, ведущую на Ровио.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Отравление Скрипалей: нашлись брошенная машина и «тайная квартира» Юлии 21 апреля в Петрозаводске состоится «Ярмарка квартир» Игорь Зубарев стал одним из самых богатых депутатов Совета Федераций
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр281
Арестован главный экономист ЦБ63
Армения может уйти от России319
«Это контрольный выстрел в голову»82
Порошенко обратился с просьбой к националистам68
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
00:46
Порошенко обратился с просьбой к националистам
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение