«АвтоМОЛЛ Карповский» изменит ситуацию на нижегородском рынке автозапчастей

Нижний Новгород уверенно встал на путь перехода к цивилизованной торговле. На смену дырявым палаткам и прогнившим ларькам приходят современные торгцентры и уютные павильоны. Именно такой формат развивают создатели нового Карповского рынка, который построен напротив Карповской церкви по улице Суздальской, 70. Уже в мае этого года он откроет свои двери для покупателей.

Новый рынок занимает площадь почти 7 гектар вдоль улицы Суздальская. Географически это очень удобное место: добраться сюда можно за считанные минуты как из заречной, так и из нагорной частей Нижнего Новгорода. Нашим землякам не нужно долго объяснять, куда ехать. Достаточно сказать: «На Карповке!» Многие тут же вспомнят, что здесь находится рынок стройматериалов и автозапчастей.

Старая торговая площадка в настоящий момент доживает последние дни.

Еще весной 2017 года арендаторов просили освободить помещения, поскольку данную территорию отдали под строительство торгового центра. Застройщиком является известная компания «Глобал эстейт». С торговцами расторгли договоры, однако рынок до сих пор продолжает функционировать на «птичьих» правах.

Скорее всего, нижегородские власти намеренно не торопили события. Как известно, любое закрытие торговых точек влечет за собой социальные потрясения. В отчаянии владельцы малого бизнеса могли бы выйти на митинги протеста, что негативно ударит по имиджу кремлевских чиновников

С другой стороны, нынешнее положение вещей также не может устраивать сотрудников администрации. Ведь уже больше года бюджет не получает законных арендных платежей. Выходом из ситуации как раз становится открытие нового Карповского рынка, построенного через дорогу от старого.

Как сообщил агентству Newsroom24 директор компании-застройщика Михаил Журавлев, площадка сможет предоставить места для торговли сотням предпринимателей. На ее территории размещаются около 15 павильонов для торговли стройматериалами и большой гипермаркет для торговли запчастями. По сути, это будет новый формат рынка в нашем мегаполисе. Бесплатный паркинг на 1200 мест, отапливаемые помещения, кафе и закусочные, бесплатный Wi-Fi, чистые туалеты, охрана с видеонаблюдением — все эти блага цивилизации уже доступны на новом рынке Карповский, и именно к таким методам работы должны подталкивать нижегородские власти местных девелоперов.

«Владельцам малого бизнеса будет выгодно сменить пусть «насиженные», но далеко не комфортные места на уютные и удобные торговые точки, — отмечает Михаил Журавлев. — Цена будет приемлемой: от 500 рублей за квадратный метр за «все включено»».

По словам собеседника агентства, к ним уже поступило заявок на аренду площадей свыше 14 тысяч квадратных метров. Очевидно, что в грядущем сезоне новый рынок заработает на полную мощь, предложив клиентам широкий ассортимент строительных материалов от А до Я.

Но главной «фишкой» торговой площадки все-таки будет « АвтоМОЛЛ Карповский». Крупнейший гипермаркет автозапчастей занимает площадь в 8 тысяч «квадратов». В нем разместится более 120 авто магазинов. Современные системы отопления и кондиционирования создадут уютную атмосферу для всех — и для торговцев, и для покупателей. Учитывая такую концентрацию торговых точек в одном месте, можно ожидать, что АвтоМОЛЛ быстро приобретет популярность у нижегородцев и гостей города.

К слову, таким крупным торгцентром автозапчастей не может похвастаться ни один город-миллионник, за исключением Москвы Санкт-Петербурга . В Поволжье он точно займет первое место рейтинга по размерам в своем сегменте, а, самое главное, искоренит колхозные методы торговли, которые можно видеть, например, на Кузбасском рынке автозапчастей.

Как рассказал Михаил Журавлев, в «АвтоМОЛЛе Карповский» планируют разместиться основные игроки рынка автозапчастей. В числе якорных арендаторов рассматриваются такие известные компании, как «IXORA», «Автомиг», «Шестеренка» и другие. Это значит, будет гарантирован синергетический эффект — притяжения покупателей в одном месте. При этом будет обеспечена здоровая конкуренция, что, конечно же, на руку потребителю.

Так выглядит АвтоМОЛЛ в Екатеринбурге . Теперь и Нижний Новгород может похвастаться аналогичным объектом.

Иными словами, появление «АвтоМОЛЛа Карповский» должно позитивно отразиться на развитии нижегородского рынка автозапчастей — тогда выиграют и бизнес, и клиенты.

Информацию о дате открытия нового рынка Newsroom24 опубликует в ближайшие дни.