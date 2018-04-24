В Кировской области выявлено 37,5 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья: это 27% от выявленного по всей стране

Об этом в ходе «горячей линии», подготовленной « Российской газетой », заявил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин , сообщило « Эхо Москвы в Кирове». По словам Рурина, в Кировской области выявлено 37,5 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья — это 27% от того, что названо аварийным по всей стране. Всего такой недвижимости — 141 тысяча квадратных метров. На переселение из жилья, которое получило соответствующий статус после 2012 года, Кировская область получит дополнительно 814 миллионов рублей. Новая госпрограмма переселения граждан из аварийного жилья появится к 1 июля. Фото — 2krota.ru