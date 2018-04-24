В Кировской области выявлено 37,5 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья: это 27% от выявленного по всей стране 

Об этом в ходе «горячей линии», подготовленной «Российской газетой», заявил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, сообщило «Эхо Москвы в Кирове».
По словам Рурина, в Кировской области выявлено 37,5 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья — это 27% от того, что названо аварийным по всей стране. Всего такой недвижимости — 141 тысяча квадратных метров.
На переселение из жилья, которое получило соответствующий статус после 2012 года, Кировская область получит дополнительно 814 миллионов рублей.
Новая госпрограмма переселения граждан из аварийного жилья появится к 1 июля.
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