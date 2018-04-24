Возможную причину пожара на лесокомбинате в Красноярке назвали в МВД 

Крупный пожар, который произошел накануне на лесоперерабатывающем заводе в Красноярском крае, удалось ликвидировать около 21:30 по местному времени. Общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. В ГУ МВД России по Красноярскому краю назвали возможную причину крупного пожара.
Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают причины возгорания. По предварительной версии, пожар мог произойти
из-за близкого расположения пиломатериалов к действующей котельной
— МВД.
Как сообщила
пресс-служба
ГУ МЧС по Красноярскому краю, при тушении пожара была задействована авиация. С помощью вертолета
и двух «амфибий»
Бе-200ЧС
удалось сдержать распространение огня на соседние территории и избежать возгорания в жилых кварталах.
Штабеля леса загорелись в понедельник, 23 апреля, около 13:00 по местному времени. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но буквально в течение часа она увеличилась до тысячи квадратных метров.