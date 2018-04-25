В Приморье установили предельную стоимость кадастровых работ по дальневосточному гектару

В Приморье депутаты Заксобрания одобрили в первом чтении законопроект, устанавливающий предельную стоимость кадастровых работ на территории Приморского края . Об этом сообщило ИА «Deita.ru».

Как ожидается, законопроект «Об установлении максимальных цен на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование на территории Приморского края» исключит необоснованное завышение цен на определение границ наделов земли.

Согласно одобренному документу, цена за установлению границ участка до одного гектара не может быть выше 14000 рублей.

Работы по установлению на местности границ земельного участка, предоставленного гражданину в безвозмездное пользование, должны включать работы по изготовлению и закреплению на местности межевых знаков в соответствии с требованиями действующего законодательства

— замглавы комитета Заксобрания по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк.