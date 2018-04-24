Под Ярославлем возобновили строительство жилого комплекса «Зеленый квартал»

Ярославле возобновили работы на долгострое ЖК «Зеленый квартал» в деревне Липовицы.

Компания «Руф Стайл Констракшен» планировала сдать дома еще в 2016 году. В начале 2017 строительство объекта приостановили. Фирму признали банкротом. В результате без жилья остались 64 семьи. Сейчас правительство Ярославско области нашло новых инвесторов. Строения 18,19,20 и 21 планируют сдать к концу 2018 года.

Также достраивают строение №12 на улице Нефтяников в поселке Кузнечиха, дом на улице Новоселковской и ЖК «Радужный».