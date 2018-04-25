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Декларацию врио главы Кузбасса опубликовали без данных о доходах по ошибке
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Декларацию врио главы Кузбасса опубликовали без данных о доходах по ошибке 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 25 апр — РИА Новости. Данные о доходах из-за технического сбоя отсутствуют в опубликованной декларации врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщили РИА Новости в региональной администрации.
В среду на официальном сайте областной администрации появился документ со сведениями о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера врио главы Кузбасса за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года. В нем оказались пустыми графы «декларированный годовой доход» и «сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)». Также в документе нет объектов недвижимости, находящихся в собственности или в пользовании Цивилева, за ним числится только транспортное средство Spider BRP CAN-AM RD (трайк или трехколесный мотоцикл).
Согласно документу, супруга Цивилева за указанный период задекларировала более 12,17 миллиона рублей дохода. В ее индивидуальной собственности находятся два земельных участка площадью 37 и 1 796 квадратных метров, три квартиры на 98,9, 98,2 и 72,2 «квадрата» и три машиноместа. Вся недвижимость располагается в России. У жены врио губернатора есть три автомобиля Mercedes Benz GL 350 CDL 4 Matic, Mercedes Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson и снегоход Yamaha VT 700. Кроме того, в пользовании несовершеннолетнего ребенка Цивилева находится квартира площадью 98,9 квадратных метров на территории России.
"Произошел технический сбой. Информация (о доходах Цивилева) уточняется и будет актуализирована в ближайшее время", — сказал представитель областной администрации, не уточнив, какие сведения указаны неверно и по чьей вине это произошло.
Сергей Цивилев прибыл в Кузбасс в начале марта и занял должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С 2014 по 2018 год был генеральным директором ООО «Угольная компания „Колмар“ — крупный холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии. С 1 апреля назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после досрочной отставки по собственному желанию Амана Тулеев, руководившего регионом более 20 лет. Внеочередные выборы губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
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