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Известная бьюти‐блогерша оказалась неряхой
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Известная бьюти‐блогерша оказалась неряхой 

360tv.ru 30 минут назад
Популярная бьюти-блогер Кайла Дженкинс, сменив жилье, оставила квартиру в ужасном состоянии. Об этом сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на хозяев арендованного ею помещения.
После девушки квартира оказалась полностью запущенной. По словам Пола и Паулы Хопвуд, которые сдавали Дженкинс жилье, матрас и одеяла та испачкала косметикой. Более того, от ковров и штор пахло собачьей мочой, а по полу валялись экскременты питомца блогера.
Дженкинс не утруждала себя и выносом мусора. На заднем дворе дома скопилась огромная куча переполненных пакетов.
Арендодатели подсчитали, что уборка запущенного жилища обойдется им минимум в тысячу фунтов стерлингов, или более чем в 86 тысяч рублей.
Хопвуды с самого начала хотели потребовать сумму с бывшей квартиросъемщицы. Однако, по словам представительницы Дженкинс, у блогера сейчас проблемы с деньгами и затяжная депрессия.
Кайла Дженкинс снимала квартиру вместе с подругой. Девушка съехала, задолжав хозяевам около десяти тысяч фунтов стерлингов за аренду.
Чету Хопвудов возмутил тот факт, что девушка использовала их дом в качестве декораций для съемок, однако не платила за жилье и привела его в ужасное состояние.
Дженкинс является автором канала Okaylaa на YouTube. У нее свыше 600 тысяч подписчиков.
Блогер и фитнес-тренер из Британии Чесси Кинг решила рассказала о секретах, которыми раскрыть секреты, которыми обычно пользуются женщины, хвастающиеся своей фигурой в социальных сетях. Гарантом удачных снимков, по ее словам, является верно выбранная поза и подходящее освещение.
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