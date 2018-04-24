Известная бьюти‐блогерша оказалась неряхой

Популярная бьюти-блогер Кайла Дженкинс, сменив жилье, оставила квартиру в ужасном состоянии. Об этом сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на хозяев арендованного ею помещения.

После девушки квартира оказалась полностью запущенной. По словам Пола и Паулы Хопвуд, которые сдавали Дженкинс жилье, матрас и одеяла та испачкала косметикой. Более того, от ковров и штор пахло собачьей мочой, а по полу валялись экскременты питомца блогера.

Дженкинс не утруждала себя и выносом мусора. На заднем дворе дома скопилась огромная куча переполненных пакетов.

Арендодатели подсчитали, что уборка запущенного жилища обойдется им минимум в тысячу фунтов стерлингов, или более чем в 86 тысяч рублей.

Хопвуды с самого начала хотели потребовать сумму с бывшей квартиросъемщицы. Однако, по словам представительницы Дженкинс, у блогера сейчас проблемы с деньгами и затяжная депрессия.

Кайла Дженкинс снимала квартиру вместе с подругой. Девушка съехала, задолжав хозяевам около десяти тысяч фунтов стерлингов за аренду.

Чету Хопвудов возмутил тот факт, что девушка использовала их дом в качестве декораций для съемок, однако не платила за жилье и привела его в ужасное состояние.

Дженкинс является автором канала Okaylaa на YouTube. У нее свыше 600 тысяч подписчиков.

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