Увеличение ставок утильсбора ограничило импорт автомобилей, признали чиновники Приморья

Российский кабинет министров с первого апреля повысил ставки утильсбора на автомашины, что привело к искусственному ограничению ввоза автомобилей из‐за рубежа. Об этом сообщил сайт VL.ru со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Увеличение ставок является специальной заградительной мерой для реализации схемы по ввозу в Россию подержанных иномарок

пяти-семи

лет, отмечается в сообщении ведомства.

Глава Приморья Андрей Тарасенко просил правительство об отсрочке даты вступления в силу постановления об индексации ставки на 1 сентября, однако ответа не получил.

С 1 апреля в РФ вступил в силу ряд законов. В частности, утильсбор в стране для легковушек с двигателями объемом до 1 литра подорожал до 33 тысяч рублей (на 17,86%), с объемом от 1 до 2 литров — до 84 тысяч рублей (на 90%).