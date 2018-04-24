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Увеличение ставок утильсбора ограничило импорт автомобилей, признали чиновники Приморья
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Увеличение ставок утильсбора ограничило импорт автомобилей, признали чиновники Приморья 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российский кабинет министров с первого апреля повысил ставки утильсбора на автомашины, что привело к искусственному ограничению ввоза автомобилей из‐за рубежа. Об этом сообщил сайт VL.ru со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Увеличение ставок является специальной заградительной мерой для реализации схемы по ввозу в Россию подержанных иномарок
пяти-семи
лет, отмечается в сообщении ведомства.
Глава Приморья Андрей Тарасенко просил правительство об отсрочке даты вступления в силу постановления об индексации ставки на 1 сентября, однако ответа не получил.
С 1 апреля в РФ вступил в силу ряд законов. В частности, утильсбор в стране для легковушек с двигателями объемом до 1 литра подорожал до 33 тысяч рублей (на 17,86%), с объемом от 1 до 2 литров — до 84 тысяч рублей (на 90%).
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