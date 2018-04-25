Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства дома на 1,4 тыс. квартир в Красногорске

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области провели проверку хода строительства жилого дома на 1,4 тыс. квартир в городском округе Красногорск . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку хода строительства жилого дома (корпуса 9-10-11) с подземным паркингом, расположенного в мкр-не Павшинская пойма городского округа Красногорск. Общая площадь дома — 131 тыс. 650 кв. м. Дом рассчитан на 1 тыс. 414 квартир, среди которых: однокомнатных — 777, двухкомнатных — 475, трехкомнатных — 162. Площадь квартир — 72 тыс. 826 кв. м. Подземный паркинг рассчитан на 482 машиноместа», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству навесных вентилируемых фасадов, внутренних инженерных сетей, ведется внутренняя отделка помещений общего пользования.