Дом на 582 квартиры построят в Балашихе 

В балашихинском ЖК «Новоград Павлино» приступили к строительству жилого корпуса №16, в котором предполагается наличие встроенно-пристроенных нежилых помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства жилого дома (корпус № 16) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Объект будет возведен вблизи деревни Павлино городского округа Балашиха», — уточняется в материале.
Общая площадь жилого дома согласно проекту составляет 36,8 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 582 квартир, причем 414 из них — однокомнатные. Еще 109 будут двухкомнатными, а 59 — трехкомнатными.
На первом этаже разместят нежилые помещения, подходящие под торговые павильоны и офисы.
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По плану, строительство здания должно завершиться во втором квартале 2019 года. На прилегающей к дому территории оборудуют места для отдыха, детскую игровую и спортивную площадку, обустроят парковочные места и озеленят территорию.
Проект благоустройства учитывает и требования, касающиеся доступности для маломобильных групп населения.
Как уточнил исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, после того, как застройщик известил о начале строительно-монтажных работ, появился и плановый график проверок объекта.
В них примут участие специалисты ГБУ «Мособлстройцнил». Им предстоит провести комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.
ЖК «Новоград Павлино» строит группа компаний «МИЦ». В проект включено возведение 35 монолитно-кирпичных домов, ФОКа, школ, детских садов и поликлиник.
В Химках закончено строительство спортивного комплекса. Заключение о соответствии получила Школа волейбола и центр фехтования в микрорайоне Новогорск. Общая площадь комплекса составляет свыше 3,5 тысячи квадратных метров.