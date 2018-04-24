Дом на 582 квартиры построят в Балашихе

В балашихинском ЖК «Новоград Павлино» приступили к строительству жилого корпуса №16, в котором предполагается наличие встроенно-пристроенных нежилых помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства жилого дома (корпус № 16) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Объект будет возведен вблизи деревни Павлино городского округа Балашиха », — уточняется в материале.

Общая площадь жилого дома согласно проекту составляет 36,8 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 582 квартир, причем 414 из них — однокомнатные. Еще 109 будут двухкомнатными, а 59 — трехкомнатными.

На первом этаже разместят нежилые помещения, подходящие под торговые павильоны и офисы.

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По плану, строительство здания должно завершиться во втором квартале 2019 года. На прилегающей к дому территории оборудуют места для отдыха, детскую игровую и спортивную площадку, обустроят парковочные места и озеленят территорию.

Проект благоустройства учитывает и требования, касающиеся доступности для маломобильных групп населения.

Как уточнил исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, после того, как застройщик известил о начале строительно-монтажных работ, появился и плановый график проверок объекта.

В них примут участие специалисты ГБУ «Мособлстройцнил». Им предстоит провести комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.

ЖК «Новоград Павлино» строит группа компаний «МИЦ». В проект включено возведение 35 монолитно-кирпичных домов, ФОКа, школ, детских садов и поликлиник.