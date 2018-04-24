В ТОР «Хабаровск» начали строить цеха для резидентов

Корпорация развития Дальнего Востока приступила к строительству производственно-административного здания на площадке «Ракитное» ТОР « Хабаровск » в рамках создания инфраструктуры. Здание будет предназначено для размещения производств различного профиля. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2018 года, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ . Созданные производственные помещения общей площадью 2800 квадратных метров резиденты смогут арендовать на льготных условиях. Производственно-административное здание будет снабжено всей необходимой инфраструктурой, включая внутренние и внешние инженерные сети, собственную котельную и автодороги. Такой производственный центр позволит привлечь представителей малого и среднего предпринимательства на площадку «Ракитное» ТОР «Хабаровск» и создаст новые производственные объединения резидентов. В дальнейшем подобные производственно-административные здания будут построены на площадке «Парус» ТОР «Комсомольск».

— Работы по строительству инфраструктуры на территориях опережающего развития идут с учетом заявок резидентов. К настоящему времени мы заключили ключевые договоры по обеспечению площадок ТОР всеми необходимыми ресурсами: водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и там, где необходимо, — тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы, — сообщил Денис Тихонов , генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Напомним, сегодня в рамках территории опережающего развития «Хабаровск» на площадке «Ракитное» продолжается строительство I этапа системы водоотведения, активно идут работы по возведению подстанции 220/10 кВ «Восток» и строительству линии электропередачи 220 кВ от действующей ВЛ до подстанции «Восток». В ходе формирования инфраструктуры также будут созданы объекты водоснабжения и II этапа водоотведения, сети ливневой канализации, обеспечено газо— и электроснабжение 10 кВ резидентов, проведены сети связи и проложены новые дороги.