Хозяйка квартиры показала, как известная бьюти-блогерша испортила съемное жилье

Кайлу Дженкинс многие поклонники называют королевой гламура в Интернете. Неудивительно — девушка всегда хорошо выглядит на своих роликах и рассказывает о том, как иметь такую потрясающую внешность. О том, что Кайла является образцом чистоплотности думала и Паули Хопвуд — владелица квартиры, которая решилась сдать жилье блогерше. После того, как закончился срок аренды и Кайла съехала со съемных апартаментов, женщина отправилась убрать квартиру. Но как только хозяйка повернула ключ в замке и открыла дверь, она была шокирована увиденным.

Паулу «встретили» развороченные матрасы и одеяла, покрытые косметическими средствами. По словам Хопвуд, было такое ощущение, что блогерша просто вытиралась о них, пытаясь избавиться от косметики. На шторах были следы мочи домашних животных, а на полу — огромное количество собачьих экскрементов. Кое-как отойдя от шока, Паула думала, что ее уже ничего не поразит. Но она выглянула на задний двор. Там хозяйку дожидались мешки с мусором, которые «королева гламура» не удосужилась вовремя выставить, чтобы их забрал мусоровоз.

"Как только я зашла в свою квартиру и увидела, что с ней произошло — у меня просто не хватило слов. Эта девушка убила мое жилище. А ведь она зарабатывала неплохие деньги, снимая свои видео прямо на моем диване!"​Пауле пришлось долгое время очищать квартиру перед тем, как туда заедут следующие квартиросъемщики. Хопвуд собирается «выбить» из блогерши по меньшей мере 1000 фунтов за то, что ей пришлось восстанавливать квартиру. Но как только хозяйка связалась с менеджером Кайлы, перед ней лишь извинились, отметив, что денег Хопвуд получить не удастся: у Кайлы проблемы с финансами из-за депрессии.