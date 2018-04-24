Процедура подключения к системам теплоснабжения пересмотрена

Правительство изменило Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 24 апреля.

Отмечается, что нормы скорректированы в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда Москвы . Так, документом установлено, что правообладателем земельного участка при реализации программы признаётся Московский фонд реновации жилой застройки, осуществляющий проектирование, возведение, реконструкцию объекта капстроительства. При отсутствии документов, подтверждающих права на земельный участок, фонд предоставляет копию указанной схемы.

Кроме того, согласно постановлению, к заявке на заключение договора присоединения к электросетям в рамках реновации теперь необходимо приложить копию схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти столицы

Также документом упрощены процедуры подключения к системам теплоснабжения, газораспределения. Уточнены правила горячего, холодного водоснабжения, водоотведения.