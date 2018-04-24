Минэнерго разрешили изымать земли для нужд естественных монополий

Министерство энергетики получило полномочия по изъятию участков, необходимых для обеспечения эксплуатации объектов федерального значения, обеспечивающих деятельность естественных монополий. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 24 апреля.

Согласно документу, речь идёт об объектах энергетических систем, систем электро-, газоснабжения, теплоснабжения, а также объектах трубопроводного транспорта. Кроме того, в соответствии с изменениями, Минэнерго будет утверждать схему расположения участка в целях его образования для последующего изъятия земель для федеральных нужд.

В настоящее время ведомство может принимать решение об изъятии для федеральных нужд по основаниям, связанным со строительством, реконструкцией объектов федеральных энергосистем, объектов использования атомной энергии, объектов систем электро-, газо-, теплоснабжения федерального значения, объектов федерального трубопроводного транспорта, линейных объектов. Постановлением также установлено, что министерство теперь будет принимать решение и о резервировании указанных земель.