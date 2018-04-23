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На Ленина мужчина выпал с пятого этажа, он пытался попасть в собственную квартиру и сорвался
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На Ленина мужчина выпал с пятого этажа, он пытался попасть в собственную квартиру и сорвался 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в десять вечера с пятого этажа дома на Ленина 52/2а упал мужчина. Он пытался перелезть через балкон в свою квартиру, потому что у него захлопнулась дверь, но сорвался.
— С пятого этажа пытался через общий балкон перелезть к себе в квартиру, — рассказал читатель Е1.RU. — За провода антенные зацепился и все, провода оборвались — он слетел.
Больше двадцати минут врачи работали с ним в машине скорой. Сейчас его везут в больницу № 24.
К счастью, мужчина упал на почву и отделался переломами и ушибами.
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