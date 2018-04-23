На Ленина мужчина выпал с пятого этажа, он пытался попасть в собственную квартиру и сорвался

Сегодня в десять вечера с пятого этажа дома на Ленина 52/2а упал мужчина. Он пытался перелезть через балкон в свою квартиру, потому что у него захлопнулась дверь, но сорвался.

— С пятого этажа пытался через общий балкон перелезть к себе в квартиру, — рассказал читатель Е1.RU. — За провода антенные зацепился и все, провода оборвались — он слетел.

Больше двадцати минут врачи работали с ним в машине скорой. Сейчас его везут в больницу № 24.

К счастью, мужчина упал на почву и отделался переломами и ушибами.