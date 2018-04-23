Более 80 молодых семей в Северной Осетии получили сертификаты на новое жилье

"У нас сегодня много семей с детьми присутствует, и это очень радостно. Знаю, что сертификаты помогут вам решить жилищные проблемы. В этом деле есть заслуга минстроя республики и городской администрации. Мы продолжим дальнейшую работу по выдаче жилищных сертификатов, в том числе семьям беженцев, которые по 20 лет стоят в очереди", — сказал Битаров.

Семьи получили жилье в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в составе федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной на 2015-2020 годы.

Всего в 2018 году в Северной Осетии свои жилищные условия улучшат 224 молодые семьи. Это рекордное количество сертификатов, которое в республике выдадут в течение года. За предыдущие пять лет социальную поддержку по этой программе получила лишь 171 семья. Также для покупки жилья в селах Северной Осетии молодым семьям в этом году выделят субсидии в размере 25 млн рублей в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».