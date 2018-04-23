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Прокуратура просит ужесточить наказание экс-главе «Гринфлайта»
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Прокуратура просит ужесточить наказание экс-главе «Гринфлайта» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ведомстве заявили, что Центральный районный суд Челябинска «недостаточно учел наступившие в результате совершения преступления тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в невозможности выполнения „Гринфлайтом“ обязательств перед тысячами граждан — участников долевого строительства, а также размер причиненного ущерба на сумму более 10 миллиардов рублей».
«ФедералПресс» напоминает, что 12 апреля бывший директор строительной компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за причинение фирме и четырем тысячам дольщиков, вложившимся в строительство жилых домов в микрорайоне «Академ Riverside» на северо-западе Челябинска, ущерба в 10 миллиардов рублей.
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