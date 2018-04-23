Какими будут дома, в которые переедут переселенцы по программе реновации

В понедельник, 23 апреля, на оперативном совещании у заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина столичные власти и эксперты обсудили технические требования к новостройкам, которые возведут по программе реновации.

Специалистами разных городских департаментов и комитетов, а также экспертами в области архитектуры, строительства и урбанистики подготовлен проект технических требований на проектирование домов по программе реновации. Об этом 23 апреля рассказал глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин

— Мы накопили знания и практический опыт при реализации предыдущей программы сноса домов первого периода индустриального домостроения, но программа реновации только немного похожа на свою предшественницу, — отметил он. — По факту мы должны выйти на совершенно иной уровень качества технологических решений и закладывать в новые дома перспективу не только завтрашнего дня, но и смотреть в будущее.

— Анатолий Владимирович, программа реновации в Москве позволяет говорить о комплексном развитии микрорайона. На ваш взгляд, что это понятие в себя включает?

— У людей возникает потребность не только в квартире с четырьмя стенами, но и в комфортной, социально ориентированной, качественной среде проживания. Данный термин на сегодняшний день не имеет конкретного классического определения, поэтому он стал набившим оскомину штампом, который говорит обо всем и ни о чем одновременно. «Комфортная среда проживания» представляет собой комплекс мероприятий и требований, обязательных к исполнению в квартире, подъезде, доме, а также на территории земельного участка застройки, в организации эксплуатации, обеспечивающих объективные потребности и запросы жителей.

— Вы заговорили о комфорте. А что он собой представляет в жилом комплексе?

— Комфорт — это условия жизни, требования, обстановка, обеспечивающие удобство, совокупность бытовых удобств, спокойствие и уют, состояние внутреннего удовлетворения, возникающее под влиянием благоприятных условий окружающей среды. И задача состоит в том, чтобы для каждой зоны сформулировать требования, исполнение которых обеспечивает комфортную среду пребывания. Да, нормы проектирования основную часть этих требований учитывают, но они требуют совершенствования.

— А что нужно в квартирах, чтобы людям было комфортно жить?

— Это выполнение требований. Например, в квартире обязательно наличие кладовых, двух санузлов, застекленного балкона или лоджии, хорошие инженерные системы, шумоизоляция между внутренними помещениями, качественная вентиляция. В подъезде людям также нужны места для хранения детских колясок, удобные лифты и короткое время их ожидания. Необходимо также предусмотреть наличие парковочных мест, современные входные группы, наличие аварийного освещения и другое.

ЦИТАТЫ

— Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.

Марат Хуснуллин, глава столичного Стройкомплекса:

— Почти семь тысяч квартир будут переданы до конца 2018-го жителям домов, попавшим в программу реновации. Это в общей сложности 32 корпуса в 13 районах города.

ЦИФРА

25 квадратных метров составит размер технологических помещений связи в новых домах реновации.