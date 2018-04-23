Предприимчивый россиянин присвоил сто квартир и повесил кредиты на их хозяев 

В Новосибирске выявлен нелегальный кредитор, предлагавший займы жителям города и обманом присвоивший более ста квартир. Об этом пишет «Коммерсант».
Под видом договора займа под залог недвижимости новосибирец Николай Шевченко предлагал заемщикам подписать договор купли-продажи жилья. В документах указывалось, что расчеты между сторонами произведены в полном объеме и квартира должна быть освобождена в течение месяца, при этом никаких денег жертвы не получали. Дополнительно на их имя оформлялись и займы. О том, что жилье им уже не принадлежит, обманутые горожане узнавали, уже начав выплачивать долг. Таким образом он смог обмануть более ста жителей города.
Мошенники регулярно пользуются в преступных целях невнимательностью к деталям подписываемых договоров заемщиков, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Так, в марте житель Барнаула обратился к частному лицу за микрозаймом и подписал договор купли-продажи на свою квартиру, думая, что оформляет ее в залог. Мужчина получил займ в размере десяти тысяч рублей и лишился жилья.