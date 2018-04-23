Верховный суд защитил хозяина недвижимости времен СССР

Гараж был построен давно — в шестидесятых годах прошлого века. Тогда ни о какой частной собственности на подобные сооружения в городской черте и речи быть не могло. В наши дни пожилой хозяин гаража решил оформить строение в собственность. Но это у него не вышло.

Пришлось идти в суд с иском к отказавшим чиновникам. Районный суд встал на сторону пожилого человека, но городской суд это решение отменил и принял новое — в пользу чиновников, которые доказывали в суде, что нет оснований признать за хозяином гаража право собственности на эту недвижимость. История появления гаражного бокса № 7 стандартна для советских времен. Он был построен по разрешению исполкома районного Совета депутатов в 1969 году. Строили гаражный кооператив за счет средств самих владельцев машин — каждый свой отдельно стоящий бокс. Потраченные на строительство деньги и считались взносом в ГСК. Сегодня для регистрации прав собственности на недвижимость нужен известный набор документов. Вот как раз их у пенсионера и не было.

Пока тянулись судебные тяжбы, пенсионер умер, и наследницей по закону стала дочь строителя гаража. Она продолжила дело отца — попытки узаконить право собственности на кирпичное строение. Для этого пришлось обращаться в Верховный суд, так как городской решил спор не в ее пользу. И там владелица старого гаража победила. Вот что увидел в материалах дела Верховный суд.

Исполком районного Совета депутатов поручил в 1967 году отделу капитального строительства зарегистрировать кооператив по строительству гаража-стоянки на 20 машин. Было вынесено постановление с просьбой к управлению регулирования застройки закрепить за этим ГСК участок земли, на котором гаражи располагались. В судебном деле есть выписка из протокола заседания комиссии исполкома, которое в феврале 1969 года разрешало нашему герою строительство гаража. Все последующие годы мужчина был бессменным членом ГСК, долгов по уплате членских взносов не имел.

В 2005 году департамент земельных ресурсов города передал участок земли под гаражами кооперативу в аренду. Через десять лет хозяин попросил свой гараж в собственность. Райсуд иск удовлетворил. Суд решил, что земля под гаражом выделялась именно для его строительства. Пай за гараж выплачен и здание крепкое.

Право собственности членов кооператива на недвижимость возникает в силу действующего закона

Но чиновники оспорили это решение, и апелляция с ними согласилась. По мнению горсуда, в деле нет доказательств, что землю выделяли для возведения капитальных строений. Еще аргумент — ГСК не владеет землей под гаражами, кооператив всего лишь арендатор, а аренда не предусматривает возведение капитальных строений. С такими выводами апелляции Верховный суд не согласился.

Вот что важно — по закону государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости. Поэтому являются недвижимыми вещами здания и сооружения, построенные до введения в стране системы госрегистрации прав на недвижимое имущество даже в том случае, если права на них не зарегистрированы. То есть по Гражданскому кодексу правомерно возведенное здание является объектом недвижимости, в том числе до регистрации на него права собственности гражданина, в законном владении которого оно находилось.

По 218-й статье Гражданского кодекса гражданин приобретает право собственности на новую вещь, которую он создал сам для себя, если при этом были соблюдены закон и нужные правовые акты. По закону члены жилищного, дачного, гаражного, потребительского и прочих кооперативов, полностью внесшие свой пай за квартиру, дачу, гараж, получают их в собственность.

Вывод Верховного суда из всего сказанного — право собственности членов кооператива на недвижимое имущество возникает в силу закона. В нашем случае гаражный кооператив был создан законно, а наш герой был его членом и пай выплатил. Напомним, горсуд сказал, что земля не предоставлялась под строительство капитальных зданий, ведь у ГСК на землю лишь договор аренды.

На это утверждение Верховный суд заметил — гараж был построен задолго до того, как участок под ГСК дали ему в аренду, поэтому условия договора не могут свидетельствовать о законности или незаконности строительства пенсионером своего гаража.

Строительство гаража, напомнил Верховный суд, гражданину разрешила государственная власть, и в ее разрешении нет никаких ограничений — капитально строить или нет. Сам гараж, по выводу эксперта, — капитальное здание, возведено по действующим строительным нормам, эксплуатируется правильно, угрозу ни для кого не представляет. Городской суд сослался на то, что факт создания капитального объекта «не доказан», но по каким основаниям гараж не относится к объектам недвижимости, не сказал.

Верховный суд решение апелляции отменил и велел его пересмотреть с учетом своих разъяснений.