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Строительство жилого дома на 582 квартиры в Балашихе планируют завершить во II квартале 2019 г.
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Строительство жилого дома на 582 квартиры в Балашихе планируют завершить во II квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Строительство жилого дома на 582 квартиры в городском округе Балашиха планируется завершить во II квартале 2019 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства жилого дома (корп. 16) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Объект будет возведен вблизи дер. Павлино городского округа Балашиха. Жилой дом будет возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Миц-Инвестстрой». Плановое завершение строительства — II квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.
И.о. начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян отметил, что после подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.
«Согласно проекту, общая площадь жилого дома — 36 тыс. 879 кв. м. Дом рассчитан на 582 квартиры, среди которых: однокомнатных — 414, двухкомнатных — 109, трехкомнатных — 59. Площадь квартир — 24 тыс. 847 кв. м. На первом этаже разместятся нежилые помещения торгово-офисного назначения. На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, будут обустроены парковочные места, выполнено озеленение территории. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения», — добавили в пресс-службе.
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