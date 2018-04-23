Бизнесмены РТ попросили ввести льготу по налогу на движимое имущество

«Нулевую» процентную ставку для лизинговых и транспортных компаний предложили ввести в республике президента Татарстана

Такое предложение прозвучало на Совете по предпринимательству, прошедшем в Казани 23 апреля. В противном случае бизнес либо разорится, либо перерегистрируется в других регионах, говорят предприниматели.

С 1 января 2018 полномочия по принятию решения об освобождении организации от уплаты налога на движимое имущество перешли от федеральных органов власти к региональным. В Татарстане ставка налога на 2018 год была принята на уровне 1,1%, а в 2019 году она вырастет в два раза — до 2,2%. Больше всего придется платить транспортным и лизинговым компаниями, так как они имеют наибольшую налогооблагаемую базу.

«В Татарстане отменена льгота на движимое имущество с 1 апреля, а в Москве и области, Петербурге они продлены до 2020 и 2019 года, — рассказал представитель компании «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих . — У нас работает 50 лизинговых компаний в малом и среднем бизнесе и основной удар придется по ним. Вопрос не в том, что придется платить налог, а в том, что 90% наших соседей получат преимущество, а татарстанские компании нет. У любого предпринимателя будет три выхода — первое — смириться, второе — переложить расходы на клиентов или изменить место регистрации компании. Для нашей компании потери составят около 20 млн рублей. Для того, чтобы открыть офис в Московской области и нанять бухгалтера, надо потратить 60 тысяч рублей в месяц. Как только предприниматели посчитают, сколько они будут платить, они поменяют место регистрации».

По словам старшего партнера АНП «Зенит» Юлии Задравной, 32 региона уже приняли решение о продлении льготы и сохранении нулевой ставки. Другие — Пензенская, Тульская, Тюменская области — сократили ставку вдвое. «Мы просим поддержать хотя бы транспортные и лизинговые компании. Отмена льгота будет критичной и губительной. Они проголосуют ногами и выберут регионы с мягкими условиями. Республика потеряет заодно и транспортный налог, и НДФЛ», — говорит эксперт.

«С одной стороны этот так, но с другой — как-то надо формировать доходы бюджета (поступление от этого налога составит в 2018 году 2,5 млрд рублей — прим.авт.), — прокомментировал президент и пообещал пристально изучить эту тему. — За все льготы надо будет отвечать. И на самом деле каких-либо резервов больно-то нет. Но как мы будем дальше двигаться, и какие решения приняты у наших коллег, мы изучим и озвучим наш подход».