Производственный корпус модульного строительства могут запустить в Красногорске к концу года

Производственный корпус модульного строительства появится в Красногорске , сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало ООО «Кнауф Гипс» разрешение на строительство производственного корпуса модульного строительства, который будет расположен по ул. Центральная в городском округе Красногорск», — приводятся в сообщении его слова.

В пресс-службе уточнили, что корпус предназначен для производства модульных блоков, основными элементами которых являются легкие стальные конструкции и обшивные материалы с наполнением из изоляционных материалов.

«Для компании «Кнауф Гипс» модульное строительство — это новый проект международного уровня, не имеющий аналогов на российском рынке. Особенностью проекта является то, что заказчик на этапе проектирования модульного дома сможет сам непосредственно принимать участие в конструировании будущего здания: определять внешний вид дома, этажность, выбирать различные опции инженерных систем, типы отделок и многое другое», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в состав строящегося объекта входят производственный и административно-бытовой корпуса, площадь которых в общей сложности составит более 5 тыс. кв. м.

«Объем инвестиций в развитие предприятия составит более 6 млн евро. Завершить строительство здания, смонтировать оборудование и приступить к выпуску первых модулей планируется в IV квартале 2018 г. На новом предприятии будут работать около 60 человек», — добавили в пресс-службе.