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Knauf вложит более €6 млн в производство модульных блоков в Подмосковье
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Knauf вложит более €6 млн в производство модульных блоков в Подмосковье 

Rambler News Service 37 минут назад
Международный производитель стройматериалов Knauf вложит более €6 млн в создание производственного корпуса модульного строительства в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерство строительного комплекса Московской области выдало ООО «Кнауф Гипс» разрешение на строительство производственного корпуса модульного строительства, который будет расположен по улице Центральной в городском округе Красногорск», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев, слова которого приводятся в сообщении.
Корпус предназначен для производства модульных блоков, основными элементами которых являются легкие стальные конструкции и обшивные материалы с наполнением из изоляционных материалов.
Завершить строительство здания, смонтировать оборудование и приступить к выпуску первых модулей планируется в четвертом квартале 2018 года. После завершения строительства на предприятии будет создано около 60 новых рабочих мест.
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