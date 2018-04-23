Knauf вложит более €6 млн в производство модульных блоков в Подмосковье

Международный производитель стройматериалов Knauf вложит более €6 млн в создание производственного корпуса модульного строительства в подмосковном Красногорске , сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало ООО «Кнауф Гипс» разрешение на строительство производственного корпуса модульного строительства, который будет расположен по улице Центральной в городском округе Красногорск», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев , слова которого приводятся в сообщении.

Корпус предназначен для производства модульных блоков, основными элементами которых являются легкие стальные конструкции и обшивные материалы с наполнением из изоляционных материалов.

Завершить строительство здания, смонтировать оборудование и приступить к выпуску первых модулей планируется в четвертом квартале 2018 года. После завершения строительства на предприятии будет создано около 60 новых рабочих мест.