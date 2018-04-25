Регистрация договоров участия в долевом строительстве в Москве и Петербурге выросла на 50% 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) зарегистрировала в I квартале 2018 года 162,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что а 11% больше показателя за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Наибольший прирост по этому показателю по сравнению с январем-мартом 2017 года достигнут в Ростовской области (около 82%), Санкт-Петербурге (около 55%), Москве (более 49%)", — говорится в сообщении.
Также лидерами роста стали Свердловская область (более 41%) и Республика Башкортостан (более 37%), отмечает ведомство.
В количественном выражении наибольшее количество договоров участия в долевом строительстве в I квартале 2018 года зарегистрировано в Московской области (21,3 тыс. договоров), Москве (20,5 тыс.), Санкт-Петербурге (18,2 тыс.), Краснодарском крае (10,3 тыс.), Ленинградской области (7,4 тыс.), Ростовской области (6 тыс.) и Новосибирской области (5,6 тыс.), поясняет Росреестр.
Как ранее сообщал ТАСС, действующая схема заключения ДДУ в России действует до 1 июля 2018 года из-за изменения в законодательстве о долевом строительстве. Поэтапный переход от долевого к проектному финансированию жилищного строительства предполагает, что оплата договоров долевого участия будет происходить не напрямую от покупателя к застройщику, а через счета эскроу (от аглийского — escrow account — счет для временного хранения денег до момента выплаты с заранее известным назначением — прим. ТАСС).
Объем вложений граждан в долевое строительство путем оплаты ДДУ оценивается в 1,5 трлн рублей в год, ранее сообщал министр строительства РФ Михаил Мень.