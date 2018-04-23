В микрорайоне 3Б в Зеленограде построят ещё один корпус

Согласована проектная документация на строительство четырнадцатиэтажного многоквартирного дома с подвалом и техническим этажом в Зеленоградском административном округе столицы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«В рамках комплексного развития Зеленограда, анонсированного Мэром Москвы Сергеем Собяниным , активно реализуются проекты строительства полноценных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой, обеспечивающих горожан как доступным и комфортным жильем, так и необходимыми объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры», — рассказал Валерий Леонов

Как уточнила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева , на территории микрорайона 3Б в Зеленограде появится четырнадцатиэтажный многоквартирный дом. В сумме в доме запроектировано 130 квартир различной конфигурации и площади.

На первых этажах зданий разместятся встроенные помещения общественного назначения с универсальными санузлами и помещениями уборочного инвентаря. Со второго по четырнадцатый этаж запроектированы квартиры, лифтовые холлы, межквартирные коридоры, а также помещения мусоропровода. Связь по этажам в каждой секции будет осуществляться с помощью одной лестничной клетки и двух лифтов грузоподъемностью 450 кг и 1000 кг.

В рамках благоустройства территории многоэтажной жилой застройки появятся открытые плоскостные парковки. Также проектом предусмотрено устройство спортивных и детских площадок, установка наружного освещения, малых архитектурных форм, а также разбивка газонов и высадка зеленых насаждений.