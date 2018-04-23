Фонд ЖКХ рассказал о «критической ситуации» с расселением аварийного жилья в Карелии

С декабря 2017 года по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда в Карелии не введено ни одного квадратного метра жилья, сообщили в ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В частности, первый заместитель гендиректора фонда Владимир Талалыкин рассказал, что в Карелии сложилась «критическая ситуация», подчеркнув, что мероприятия программы 2014-2017 годов должны быть полностью завершены к 1 октября 2018 года. Кроме того, до конца года региону необходимо также решить вопрос по расселению вновь выявленной «аварийки», отмечает Karelinform.ru

По информации регионального министра строительства, ЖКХ и энергетики Олега Ермолаева , на данный момент в республике расселено 92 тыс. квадратных метров площади, в эксплуатацию введено 100 тыс. «квадратов». В мае будут заключены контракты на приобретение жилья на вторичном рынке.

Министр добавил, что в Карелии имеется несколько домов, где обнаружены нарушения по качеству строительства. Так, дефекты в 24-квартирном доме в Рабочеостровске застройщик должен устранить недочеты до конца апреля.

Талалыкин в ходе состоявшегося совещания напомнил, что руководители регионов раз в полгода обязаны докладывать об обнаруженных недостатках при строительстве президенту России. А федеральный центр готов штрафовать субъекты, которые нарушили сроки и параметры программы переселения.