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Фонд ЖКХ рассказал о «критической ситуации» с расселением аварийного жилья в Карелии
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Фонд ЖКХ рассказал о «критической ситуации» с расселением аварийного жилья в Карелии 

Rambler News Service 1 час назад
С декабря 2017 года по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда в Карелии не введено ни одного квадратного метра жилья, сообщили в ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ.
В частности, первый заместитель гендиректора фонда Владимир Талалыкин рассказал, что в Карелии сложилась «критическая ситуация», подчеркнув, что мероприятия программы 2014-2017 годов должны быть полностью завершены к 1 октября 2018 года. Кроме того, до конца года региону необходимо также решить вопрос по расселению вновь выявленной «аварийки», отмечает Karelinform.ru.
По информации регионального министра строительства, ЖКХ и энергетики Олега Ермолаева, на данный момент в республике расселено 92 тыс. квадратных метров площади, в эксплуатацию введено 100 тыс. «квадратов». В мае будут заключены контракты на приобретение жилья на вторичном рынке.
Министр добавил, что в Карелии имеется несколько домов, где обнаружены нарушения по качеству строительства. Так, дефекты в 24-квартирном доме в Рабочеостровске застройщик должен устранить недочеты до конца апреля.
Талалыкин в ходе состоявшегося совещания напомнил, что руководители регионов раз в полгода обязаны докладывать об обнаруженных недостатках при строительстве президенту России. А федеральный центр готов штрафовать субъекты, которые нарушили сроки и параметры программы переселения.
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