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Иностранные покупатели возвращаются на рынок недвижимости Италии
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Иностранные покупатели возвращаются на рынок недвижимости Италии 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Количество запросов в отношении итальянских домов и квартир выросло на 133% в 2017 году. Особенно активны покупатели из Северной Европы, в частности, из той области Еврозоны, которую не затронул валютный сдвиг. В течение трех месяцев до марта 2018 года количество онлайн-просмотров собственности потенциальными покупателями из США составило 11%. Но самая большая группа инвесторов — из Великобритании: 44,8%, сообщает PropertyWire.
Следующая по величине группа покупателей элитной недвижимости в стране — из Италии (15,1%), затем идут США, Австралия и Германия (по 2,6%), Канада (2,4%), Швейцария (2,3%), Дания (2,2%), Нидерланды (1,9%) и Франция (1,8%).
Эксперты ожидают, что рынок будет наращивать обороты, так как запасы доступного жилья уменьшаются. Потому цены будут расти даже там, где сейчас нет никаких сдвигов. Судя по данным Евростата, за 2017 год в целом по Италии недвижимость подешевела на 0,3%.
В докладе говорится, что образ жизни в Италии остается основной мотивацией для большинства покупателей. Близкое расположение от основного места жительства с перспективой высокой доходности от аренды, хороший климат, культура и пейзажи притягивают.
Особой популярностью пользуются городские квартиры во Флоренции и Риме — на них приходится около 40% запросов. Также повышение спроса — в Тоскане и на набережных Сардинии.
В городах Италии международные покупатели ищут двух— или трехкомнатные квартиры в центре города и хотят, чтобы покупка не потребовала от них никаких дополнительных хлопот.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Италии.
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