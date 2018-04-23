Жителям Соколиной горы помогли восстановить работу газового оборудования 

Жительница дома 21 по Большой Семеновской улице обратилась в управу района Соколиная гора с просьбой помочь восстановить работу газового оборудования в многоквартирном доме.
Как сообщила жительница района, в одной из квартир жилого дома долго и безуспешно искали хозяина, в то время как проводились инженерные работы по ремонту и обновлению газового оборудования. При содействии отдела МВД по району Соколиная гора и с участием управы квартиру удалось вскрыть, чтобы провести необходимые мероприятия. Глава управы А. Аксенов констатировал вынужденность меры: в данном случае проникновение в квартиру без разрешения её хозяина было продиктовано необходимостью продолжить общедомовые работы, связанные с обеспечением жителей газом.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.