Ещё
Жителям Соколиной горы помогли восстановить работу газового оборудования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

Жителям Соколиной горы помогли восстановить работу газового оборудования 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Жительница дома 21 по Большой Семеновской улице обратилась в управу района Соколиная гора с просьбой помочь восстановить работу газового оборудования в многоквартирном доме.
Как сообщила жительница района, в одной из квартир жилого дома долго и безуспешно искали хозяина, в то время как проводились инженерные работы по ремонту и обновлению газового оборудования. При содействии отдела МВД по району Соколиная гора и с участием управы квартиру удалось вскрыть, чтобы провести необходимые мероприятия. Глава управы А. Аксенов констатировал вынужденность меры: в данном случае проникновение в квартиру без разрешения её хозяина было продиктовано необходимостью продолжить общедомовые работы, связанные с обеспечением жителей газом.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
Управа района Соколиная гора: последние новости
В Москве на предварительное голосование ЕР пришли десятки тысяч москвичей В 2018 году на территории района ремонт «большими картами» проведут по 17 адресам В Соколиной горе прочитали лекции о космическом будущем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении257
На Москву обрушится торнадо23
Путин разрешил блокировать сайты193
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир130
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение