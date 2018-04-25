В проблемном ЖК «МЧС» полностью сдали дом №1 на 527 квартир

Дом №1 на 527 квартир сдали в проблемном жилом комплексе «МЧС», сообщает пресс-служба исполкома.

Работы по сдаче дома шли 1,5 года. Постепенно вводились в эксплуатацию блоки, последним из которых стал блок Г на 72 квартиры.

«Дом большой — 527 квартир, по нормативам такой дом почти 2 года строится. Завершающий блок на 72 квартиры сдан, так что с новосельем», — поздравил Ильсур Метшин

Дольщики также спросили о судьбе остальных зданий жилого комплекса. Как выяснилось, в пятом доме на сегодня завершены основные строительно-монтажные работы, остаются работы по витражам и благоустройству, которые планируется закончить к 10 мая.

Кроме того, работы ведутся и на стройплощадке второго дома. В ближайшее время будет установлен кран, чтобы достроить железобетонный каркас высотного 18-этажного блока. Сдавать дом также планируется также по блокам.

Что касается третьего и четвертого домов, то на них отсутствовала проектно-сметная документация. Сейчас в окончательной стадии находится проект третьего дома, после этого документы передадут на экспертизу. Предполагается, что этот проект будет использован и при строительстве четвертого дома.