На ремонт квартир инвалидов в Сокольниках будет выделен 1 млн рублей

Управа района в этом году запланировала провести ремонт трех квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщили в исполнительном органе власти, из средств социально-экономического развития района на закупку материалов и выполнение работ выделен один миллион рублей.

По информации, поступившей от главы управы Сокольников Ю. Гацмана, в минувшем году на сумму 1 186 000 были отремонтированы шесть квартир. Расчет проводится в отношении каждого отдельного жилища индивидуально. Конечная сумма затрат на ремонтные работы зависит от их объема, стоимости материалов и услуг ремонтной бригады.

Просьбы о содействии в проведении ремонта приходят в управу в виде личных письменных обращений, подкрепленных пакетом документов, подтверждающих социальный статус и потребность в помощи. Окончательное решение по оказанию поддержки принимает комиссия в составе депутатов муниципального округа, представителей социальных служб и ветеранской общественности района.