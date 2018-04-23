17 курских семей получили соцвыплаты на приобретение жилья

На минувшей неделе первым участникам федеральной программы вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Размер государственной поддержки в 2018 году составил: 861 052 рубля для семьи из 5 человек, 688 842 рубля для семьи из 4 человек, 516 631 рубль для семьи из 3 человек, 401 824 рубля для семьи, состоящей из родителя и ребёнка и 344 421 рубль для молодой семьи без детей.

По словам начальника управления по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства города Курска Елены Тимофеевой , до 20 мая специалисты управления принимают заявления и документы от молодых семей для включения в 2019 году в список участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Стать участником подпрограммы может молодая семья, в которой возраст супругов или родителей (одного родителя в неполной семье) не превышает 35 лет на момент получения социальной выплаты, семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеет собственные денежные средства для приобретения жилья (или возможность получения жилищного кредита на покупку квартиры). Хочу обратить внимание на то, что с 2014 года в первую очередь в списки молодых семей-участников включаются семьи, имеющие трех и более детей.

Федеральная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» реализуется в Курске с 2017 года. На условиях софинансирования с 2007 по 2018 год из федерального, областного и местного бюджетов 711 молодых семей получили социальную выплату на приобретение жилья. Среди получателей социальной выплаты и 81 молодая семья, в которой воспитываются трое и более детей. В 2018 году в список получателей социальной выплаты включено 30 молодых семей города Курска, в том числе 11 многодетных.

Подробная информация по вопросу участия в подпрограмме размещена на официальном сайте администрации города Курска.