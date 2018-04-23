Жители Укромного в зоне «Тавриды» начали получать деньги за изъятое жилье

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 апр — РИА Новости Крым . До середины мая всем владельцам домов, которые находятся в зоне строительства трассы «Таврида» в селе Укромное Симферопольского района, предоставят документы с указанием рыночной стоимости жилья. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин на встрече с жителями населенного пункта, где обсуждался вопрос изъятия земельных участков под магистраль.

По словам Нахлупина, собственники жилья (это 24 семьи) уже получают компенсацию с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества. Начать пятый этап строительства дороги на участках Укромного планируется этим летом.

В пресс-службе добавили, что в ходе встречи было отмечено, что профильные ведомства помогут жителям села в оформлении необходимых разрешительных документов для строительства нового жилья. Кроме того, проектирование газовых, электрических и водопроводных сетей в выбранном селянами месте для возведения домов будет осуществлено в кратчайшие сроки.

Трасса «Таврида» — будущая главная транспортная артерия Крыма — соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная магистраль длиной 250,75 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность трассы составит 14 тысяч единиц транспорта в сутки.