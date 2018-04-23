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«Дальпитерстрой» и Шушары обогнали весь город
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«Дальпитерстрой» и Шушары обогнали весь город 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Комитет по строительству подсчитал: в первом квартале 2018 года в Петербурге введено в эксплуатацию 737 514 кв. метров жилья. Лидеры по вводу: Пушкинский, Василеостровский и Курортный районы.
Судя по всему, Пушкинский в этом полугодии свое первенство сохранит. Компания «Дальпитерстрой», главный застройщик микрорайона Шушары, во втором квартале 2018 года планирует ввести здесь 142310 кв. м. Это самые большие цифры в сравнении с остальными строительными компаниями Петербурга.
Всего по подсчетам экспертов сегодня в городских новостройках продаются почти 12 млн кв. м. жилья.
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