«Дальпитерстрой» и Шушары обогнали весь город

Комитет по строительству подсчитал: в первом квартале 2018 года в Петербурге введено в эксплуатацию 737 514 кв. метров жилья. Лидеры по вводу: Пушкинский, Василеостровский и Курортный районы.

Судя по всему, Пушкинский в этом полугодии свое первенство сохранит. Компания «Дальпитерстрой», главный застройщик микрорайона Шушары, во втором квартале 2018 года планирует ввести здесь 142310 кв. м. Это самые большие цифры в сравнении с остальными строительными компаниями Петербурга.

Всего по подсчетам экспертов сегодня в городских новостройках продаются почти 12 млн кв. м. жилья.