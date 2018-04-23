Возобновлены работы в ЖК «Зеленый квартал»

Возобновлено строительство четырех проблемных домов в микрорайоне «Зеленый квартал». Их должны были ввести в эксплуатацию в феврале 2016 года, однако работы остановились. Застройщик, ООО «Руф Стайл Констракшен», был признан банкротом, в отношении его руководителя возбуждено уголовное дело. Объекты включены в число проблемных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

— В рамках исполнения поручения губернатора Дмитрия Миронова мы продолжаем вести активную работу по решению вопроса обманутых дольщиков в регионе, — подчеркнул заместитель директора департамента строительства области Давид Бараташвили. — Правительством Ярославской области найдены инвесторы для завершения строительства четырех жилых домов — это строения 18, 19, 20 и 21. Подписаны соответствующие соглашения. В текущем году дома будут сданы. Инвесторы в качестве компенсации получат землю в рамках реализации областного закона.

На этих объектах 64 участника долевого строительства. Работы по завершению домов уже начались, срок сдачи — до конца 2018 года.

— На наших двух строениях предстоит немалый объем работ, — рассказал заместитель директора ООО «Капстрой» Николай Лазовец. — В планах — монтаж сантехники, электрооборудования, отделка, в том числе это полусухая стяжка пола и оштукатуривание стен. Сейчас мы занимаемся монтажом подшива, а также ограждениями на балконах.

Второй инвестор — ООО «Северный поток» — в данный момент производит остекление объектов, обследует стены и крышу дома.

Сейчас также достраиваются строение 12 на улице Нефтяников в поселке Кузнечиха Ярославского района, дом на улице Новоселковской, ЖК «Радужный». На все эти объекты вышли инвесторы, найденные региональными властями. В 2018 году уже введен в эксплуатацию многоквартирный дом в Заволжском районе Ярославля . Всего запланировано 14 домов. Это сможет решить проблему порядка 900 обманутых дольщиков и полностью снять вопрос в городе Рыбинске

В 2017 году при содействии Правительства области введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов и решена проблема 1264 участников долевого строительства. Полностью снят вопрос в Тутаевском муниципальном районе.