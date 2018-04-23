В «Москва-Сити» построят 400-метровый небоскреб, который станет вторым по высоте зданием в Европе

Начало строительства небоскреба запланировано на ближайшее лето, сейчас готовится предпроектная проработка здания. Об этом сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

О планах построить новый высотный дом на территории «Москва–Сити» в 2015 году объявил «Мосинжпроект», компания может использовать часть офисов как головной офис. В состав комплекса войдут жилая часть на 130 тысяч квадратных метров, бизнес-центр, торговый центр и детский сад. На четырех подземных этажах разместят автопарковки и инженерное оборудование.