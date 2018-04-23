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TELECOMDAILY: В 1 КВ. ГОДА САМЫЙ НИЗКИЙ ПРИРОСТ АБОНЕНТОВ ПЛАТНОГО ТВ ЗА 10 ЛЕТ
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TELECOMDAILY: В 1 КВ. ГОДА САМЫЙ НИЗКИЙ ПРИРОСТ АБОНЕНТОВ ПЛАТНОГО ТВ ЗА 10 ЛЕТ 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Интерес к тематическому ТВ у зрителей не только продолжает сохраняться, но даже растет, отмечают участники рынка.
Согласно исследованию TelecomDaily (есть в распоряжении AdIndex), общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам первого квартала 2018 года составило 42,3 млн Таким образом, зафиксирован прирост на уровне лишь 141 тыс. новых подписчиков за квартал — это самый низкий показатель за последние 10 лет.
Проникновение сервисов платного ТВ по итогам первого квартала года составило 75%, средний чек на одного абонента составил по итогам квартала 170 руб. в месяц. Около 85% новых подключений за данный период пришлось на первую пятерку крупнейших операторов.
Лидер рынка — оператор «Триколор ТВ» — на конец первого квартала 2018 г. имел абонентскую базу в 12,2 млн домохозяйств, что на 80 тыс. абонентов меньше по сравнению с итогами 2017 года. Это связано с прекращением в первом квартале вещания в устаревшем формате MPEG-2.
Второй по величине игрок, «Ростелеком», увеличил базу на 140 тыс., до 9,92 млн Третье место у «Эр-Телеком», который остался на своих позициях, не прибавив за квартал новых абонентов. Четвертое и пятое место — у «Ориона» и МТС соответственно.
Гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский считает результат первого квартала абсолютно ожидаемым. «На фоне общей стагнации органического прироста, мы видим, что интерес к тематическому ТВ у зрителей не только продолжает сохраняться, но даже растет», — отметил он.
ИСТОЧНИК: Adindex
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