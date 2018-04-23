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Кременкуль стал самым популярным местом для дачного отдыха у челябинцев
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Кременкуль стал самым популярным местом для дачного отдыха у челябинцев 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска предпочитают покупать дачные дома вблизи села Кременкуль, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
К такому выводу пришли аналитики сайта недвижимости «N1.ru». Каждое объявление о продаже дачных домов около Кременкуля набирает на 30% просмотров больше, чем в других местах. По оценкам экспертов, дача в Челябинске и его окрестностях сейчас обойдётся в среднем в 840 тыс. рублей. В Сосновском районе, где расположен Кременкуль, цены чуть выше — 1,15 млн рублей. А вот самые высокие загородные дома находятся в Аргаяшском районе — порядка 1,3 миллионов. Это связано с наличием чистых водоёмов там.
Так, самая дорогая дача в Челябинской области продаётся на озере Увильды, которое является памятником природы. Дом площадью 300 кв. метров и ещё 39 соток земли в придачу обойдутся в 61 млн рублей.
Напомним, ранее эксперты выяснили, что самую дорогую квартиру в Челябинске продают за 18 млн рублей.
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