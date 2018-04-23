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Стройкомплекс Подмосковья назвал основные причины отказов в разрешении на ввод объектов
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Стройкомплекс Подмосковья назвал основные причины отказов в разрешении на ввод объектов 

РИАМО 2 часа назад
Наиболее частой причиной отказов в разрешении на ввод объектов в эксплуатацию в Подмосковье является отсутствие документов, подтверждающих выполнение технических условий, среди причин также непредоставление ряда других документов, в итоге в 2018 году из 188 заявлений по выдаче разрешения отказ последовал в 101 случае, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Застройщики и специалисты стройкомплекса Подмосковья во главе с заместителем председателя правительства Московской области Максимом Фоминым обсудили эффективность предоставления государственных услуг по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию.
«На сегодняшний день самая распространенная причина отказа (в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию — ред.) — это отсутствие документов, подтверждающих выполнение технических условий. Кроме того, часто заявители не предоставляют акты, подтверждающие соответствие параметров построенного объекта проектной документации, а также отсутствуют документы об использовании земельных участков», — сказала первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Инна Федотова.
Она добавила, что с начала 2018 года специалисты Стройкомплекса Подмосковья детально изучили 188 заявлений по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию, в 101 случае заявители получили отказ.
«Мы знаем и внимательно отслеживаем, вопросы застройщиков, которые возникают в момент подачи документов для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Динамика обращений по предоставлению услуги по вводу в эксплуатацию за истекший период и за аналогичный период прошлого года стабильная, количество обращений и процент отказов одинаков в 2017 и 2018 году. Однако нам бы хотелось совместными усилиями с представителями девелоперского сообщества изменить картину на еще более благоприятную», — добавила Федотова.
Правительство Московской области на регулярной основе проводит совещания с застройщиками, где специалисты различных министерств и ведомств на примерах разъясняют бизнесу важность правильного формирования и заполнения пакетов документов для предоставления государственных услуг. Корректность и комплектность подачи документов через информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) является для застройщика гарантией своевременного получения разрешений на строительство и заключений о соответствии построенного объекта.
Переход на электронный документооборот, внедрение ИСОГД стали эффективным инструментом снижения административных барьеров для застройщиков. Интернет-сервисы позволили сделать работу стройкомплекса Подмосковья прозрачной и более эффективной, а бизнесу — сэкономить время при получении разрешительной документации за счет сокращения сроков оказания государственных услуг, отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
«Наша главная задача — не допускать нарушений прав участников долевого строительства, строить быстро, качественно и не допускать срывов сроков ввода объектов в эксплуатацию», — подчеркнула Федотова.
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