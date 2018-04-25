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Покупатели жилья в Москве умерили аппетиты
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Покупатели жилья в Москве умерили аппетиты 

dom.lenta.ru 38 минут назад
Фото: ГРИГОРИЙ СОБЧЕНКО / «КОММЕРСАНТЪ»
Средняя площадь приобретаемых в Москве квартир снижается. По итогам первого квартала 2018 года показатель составил 52 квадратных метра, что на 10 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении «Миэль-Новостройки», поступившем 25 апреля в редакцию «Дома».
Заметнее всего, на 14 процентов, сократилась площадь квартир в новостройках, приобретаемых со стопроцентной оплатой. Показатель составил 52,6 квадратного метра против 61,3 годом ранее. Причиной такой динамики в компании называют отсутствие роста доходов населения.
По статистике компании, средняя площадь приобретаемого в ипотеку жилья в Москве за год уменьшилась на 12 процентов, с 62,8 до 55,3 квадратного метра. Площадь жилья, купленного в рассрочку, изменилась менее существенно — на 2 процента, с 49,4 до 48,3 квадратного метра.
«Снижение ставки по ипотеке и различные акции от застройщиков в виде денежных дисконтов, длительных рассрочек помогают поддержать спрос на достаточно высоком уровне, но отсутствие роста доходов не позволяет людям приобретать более просторное жилье», — прокомментировала тренд генеральный директор компании «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина.
Согласно ранее опубликованным данным, лидерами по объему предложения квартир минимальной площади среди округов Москвы в первом квартале 2018 года стали САО и ЮВАО, а самая маленькая квартира в столичных новостройках расположена на западе города, в районе Солнцево. Ее площадь составляет 18,9 квадратного метра, цена — 3,5 миллиона рублей.
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