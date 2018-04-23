Конференция «Рынок новостроек. Анализ, перспективы и риски» состоится в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает организатор мероприятия — Некоммерческое партнерство «Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов».

На рынке первичной недвижимости в ближайшее время произойдут серьезные изменения. Прогнозы специалистов относительно будущих цен на квартиры расходятся: одни говорят о том, что стоимость жилья ждет резкое повышение в связи с вступлением в силу июльских поправок в ФЗ-214, другие — предрекают небольшое снижение цен. Участников рынка беспокоит и то, что из-за жестких требований к собственному капиталу застройщиков, их число может сократиться и на рынке останутся только очень крупные компании, что может привести к монополизации рынка в отдельных сегментах.

На конференции можно будет получить экспертное мнение о том, как в Нижегородском регионе решаются вопросы с долгостроями, а также о том, каковы планы по развитию застроенных территорий и общественных пространств в Нижнем Новгороде.

Участники мероприятия — риэлторы, ипотечные брокеры и руководители агентств недвижимости Нижнего Новгорода, а также банки-партнеры.

Программа конференции:

— Анализ рынка новостроек. — Перспективы развития застроенных территорий (новые площадки, объекты, застройщики). — О долгостроях и работе по решению вопросов обманутых дольщиков. — Изменение законодательства по долевому участию, страхование ответственности застройщиков, реализация государственной политики в сфере повышения доступности жилья. — Планы по развитию общественных пространств.

Время проведения: с 15:00 до 17:00 Место проведения: г. Н. Новгород, ул. Минина, д.24, корп.1 (НГТУ им. Р. Алексеева), ауд. 1313, малый актовый зал, 3 этаж.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

Обязательна предварительная регистрация на странице мероприятия https://nngsr.timepad.ru/event/699586/ или по телефону 439-74-04, или e-mail: gr@ngsr.info