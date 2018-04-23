Ещё
Конференция «Рынок новостроек. Анализ, перспективы и риски» состоится в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конференция «Рынок новостроек. Анализ, перспективы и риски» состоится в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает организатор мероприятия — Некоммерческое партнерство «Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов».
На рынке первичной недвижимости в ближайшее время произойдут серьезные изменения. Прогнозы специалистов относительно будущих цен на квартиры расходятся: одни говорят о том, что стоимость жилья ждет резкое повышение в связи с вступлением в силу июльских поправок в ФЗ-214, другие — предрекают небольшое снижение цен. Участников рынка беспокоит и то, что из-за жестких требований к собственному капиталу застройщиков, их число может сократиться и на рынке останутся только очень крупные компании, что может привести к монополизации рынка в отдельных сегментах.
На конференции можно будет получить экспертное мнение о том, как в Нижегородском регионе решаются вопросы с долгостроями, а также о том, каковы планы по развитию застроенных территорий и общественных пространств в Нижнем Новгороде.
Участники мероприятия — риэлторы, ипотечные брокеры и руководители агентств недвижимости Нижнего Новгорода, а также банки-партнеры.
Спикеры — представители министерства строительства Нижегородской области, департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода, Общественной палаты Нижнего Новгорода, общества взаимного страхования ответственности застройщиков, а также ведущие специалисты и эксперты в сфере строительства и недвижимости.
Программа конференции:
— Анализ рынка новостроек. — Перспективы развития застроенных территорий (новые площадки, объекты, застройщики). — О долгостроях и работе по решению вопросов обманутых дольщиков. — Изменение законодательства по долевому участию, страхование ответственности застройщиков, реализация государственной политики в сфере повышения доступности жилья. — Планы по развитию общественных пространств.
Время проведения: с 15:00 до 17:00  Место проведения: г. Н. Новгород, ул. Минина, д.24, корп.1 (НГТУ им. Р. Алексеева), ауд. 1313, малый актовый зал, 3 этаж.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Обязательна предварительная регистрация на странице мероприятия https://nngsr.timepad.ru/event/699586/ или по телефону 439-74-04, или e-mail: gr@ngsr.info
Newsroom24: последние новости
ТЦ «Шоколад» продается за 80 млн рублей в Нижнем Новгороде Тысяча жилых домов построено в Нижегородской области за три месяца 2018 года Епархия намерена построить в парке Кулибина дом причта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин38
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир80
Саргсян подал в отставку685
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение216
Скрипалей могли отравить веществом из США74
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение