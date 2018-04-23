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Дома в Крутых Ключах поставили в очередь на капитальный ремонт
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Дома в Крутых Ключах поставили в очередь на капитальный ремонт 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
Власти Самарской области дополнили список домов, где планируют провести капитальный ремонт общего имущества. В него вошли еще 249 зданий
Всего в списке 18330 многоэтажек. Значительную часть составляют дома, расположенные в микрорайоне Крутые Ключи — на улицах Мира, Маршала Василевского, Виталия Жалнина, бульваре Финютина
— Работы там будут проводить в 2049–2055 годах. Запланировали ремонт фундаментов, фасадов, крыш и коммуникаций, — говорится в постановлении правительства.
Фонд капитального ремонта домов собирает с жителей домов, включенных в программу, взносы. Сейчас минимальный размер платежа составляет 5,45 рубля за квадратный метр для домов высотой до пяти этажей включительно и 6,27 рубля за квадратный метр для домов выше пяти этажей. С 1 июля 2018 года размер взноса на капитальный ремонт домов собираются повысить на 4%. При этом жильцы многоэтажек могут открыть счета для сбора денег.
Что касается результатов работы, то за весь период действия региональной программы в Самарской области капитально отремонтировали более 3000 многоэтажек, в том числе в 2017 году — 906. В плане на 2018 год стоят 946 зданий.
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