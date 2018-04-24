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103 млн руб. направят на «Формирование комфортной городской среды» в Новокуйбышевске
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103 млн руб. направят на «Формирование комфортной городской среды» в Новокуйбышевске 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На благоустройство города в 2018–2019 гг. будет направлено 103 млн рублей. Средства выделяются из бюджетов трех уровней: федерального — 39 млн руб., областного — 49 млн руб. и городского — 15 млн рублей.
Из общей суммы 19,6 млн руб. потратят на благоустройство 11 дворов в 2018 году. Закончить работы по всем 12 общественным территориям также планируется в течение этого года.
Сейчас заканчивается разработка смет для каждой из них, согласно утвержденным объемам финансирования. Изменятся и некоторые виды работ, исходя из пожеланий горожан, которые были высказаны в ходе общественных обсуждений. Окончательные варианты благоустройства будут готовы в ближайшее время.
Напомним, что 18 марта в голосовании приняли участие более 49 тыс. жителей города (явка около 60%). Первые 12 из 20 территорий, включенных в рейтинг — скверы, бульвары и аллеи — будут благоустроены в приоритетном порядке.
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