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Более 850 тысяч жителей Подмосковья оплачивают газ через интернет
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Более 850 тысяч жителей Подмосковья оплачивают газ через интернет 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Дистанционные сервисы используют более 850 тысяч абонентов «Мособлгаза» в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
По словам Дмитрия Пестова, более 850 жителей региона предпочитают платить за газ через интернет и получать услуги дистанционно. «Это 35% от общего количества абонентов организации», –отметил зампред.
Уточняется, что с начала года количество абонентов, которые пользуются онлайн сервисами, возросло на 110 тысяч.
Жители Московской области могут оплатить лицевой счет, заплатить за газ, отправить обращение в личный кабинет через интернет. Также возможно дистанционно подать заявку на установку системы отопления с одновременной подачей газа, автономную газификацию, страхование жилья, техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков, его цитирует пресс-служба.
Кроме того, жители Московской области могут через интернет определить техническую возможность подключения, а при покупке дома или квартиры узнать о накопленной предыдущими собственниками задолженности по оплате газа, заключается в сообщении.
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