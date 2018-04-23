Более 850 тысяч жителей Подмосковья оплачивают газ через интернет

Дистанционные сервисы используют более 850 тысяч абонентов «Мособлгаза» в Московской области . Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

По словам Дмитрия Пестова, более 850 жителей региона предпочитают платить за газ через интернет и получать услуги дистанционно. «Это 35% от общего количества абонентов организации», –отметил зампред.

Уточняется, что с начала года количество абонентов, которые пользуются онлайн сервисами, возросло на 110 тысяч.

Жители Московской области могут оплатить лицевой счет, заплатить за газ, отправить обращение в личный кабинет через интернет. Также возможно дистанционно подать заявку на установку системы отопления с одновременной подачей газа, автономную газификацию, страхование жилья, техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков, его цитирует пресс-служба.

Кроме того, жители Московской области могут через интернет определить техническую возможность подключения, а при покупке дома или квартиры узнать о накопленной предыдущими собственниками задолженности по оплате газа, заключается в сообщении.