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Жена врио губернатора Псковской области заработала в 2017 году 4 копейки
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Жена врио губернатора Псковской области заработала в 2017 году 4 копейки 

Псковская губерния 1 час назад
Врио губернатора Псковской области представил данные о доходах в 2017 году: по данным, представленным на сайте областной администрации, Ведерников в прошлом году заработал 5 млн 541 тыс. 639 рублей 95 копеек. Ещё 4 копейки в семейный бюджет добавила жена Ведерникова, её доходы также отражены в декларации. Также врио губернатора принадлежит автомобиль BMW 750 и квартира в 138 кв. метров. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
По итогам первого квартала 2018 года в Псковской области количество разводов превысило количество браков Каждый третий рубль в Псковской области зарабатывают организации торговли Самый богатый депутат Великолукской гордумы заработал за 2017 год более 15 миллионов
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