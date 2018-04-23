Жена врио губернатора Псковской области заработала в 2017 году 4 копейки

Псковская губерния: последние новости

По итогам первого квартала 2018 года в Псковской области количество разводов превысило количество браков

Каждый третий рубль в Псковской области зарабатывают организации торговли

Самый богатый депутат Великолукской гордумы заработал за 2017 год более 15 миллионов