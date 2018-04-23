Жена врио губернатора Псковской области заработала в 2017 году 4 копейки 

Врио губернатора Псковской области представил данные о доходах в 2017 году: по данным, представленным на сайте областной администрации, Ведерников в прошлом году заработал 5 млн 541 тыс. 639 рублей 95 копеек. Ещё 4 копейки в семейный бюджет добавила жена Ведерникова, её доходы также отражены в декларации. Также врио губернатора принадлежит автомобиль BMW 750 и квартира в 138 кв. метров. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».