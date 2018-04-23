Недвижимость на Пхукете обретает былую популярность

По данным компании Colliers International Thailand, виллы со средней ценой $320 000 — 1,3 млн были самым востребованным сегментом в 2017 году — здесь наблюдался пик продаж из-за нехватки предложения после 2016 года. Наибольшее количество сделок — в районе пляжей Layan, Bang Tao и Surin — все в западной части острова и находятся недалеко от лагуны Пхукет , сообщает Bangkok Post.

Гонконга, Китая, Японии и 60% покупателей в этом сегменте — из России и Европы, остальные 40% — азиаты из Сингапура Южной Кореи . Также сильные продажи наблюдались в роскошном сегменте. Самый дорогой объект, проданный в прошлом году, стоил почти $52 млн в Sri Panwa.

Под влиянием наплыва туристов кондоминиумы, расположенные недалеко от пляжей Surin и Kamala, по цене $2 600 — 4 540 за кв.м и предлагающие гарантированную доходность 7% в течение трех лет, также пользовались спросом. Сейчас в этих местах — все больше новых проектов, причем застройщики обещают доходность до 10% годовых.

По словам консультанта по недвижимости CBRE, 155 курортных вилл были проданы на Пхукете в 2017 году — наибольшее число сделок, начиная с 2015 года. Показатель вырос на 21% с 2016 года. Более 90% транзакций были в нижнем ценовом сегменте — от $162 000 до $1,1 млн По прогнозам экспертов, именно эта часть рынка продолжит доминировать. То же касается и кондо: большинство сделок — в сегменте доступного жилья.

Тройку покупателей местной недвижимости для отдыха составляют тайцы, европейские эмигранты и китайцы. Российские, китайские и европейские инвесторы активнее всего интересуются виллами; кондоминиумами — россияне, китайцы и тайцы.

Возможно, активность иностранных инвесторов вырастет еще стремительнее, потому что тайские власти не собираются вводить специальный банковский контроль на жилищном рынке.

Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья на Пхукете.