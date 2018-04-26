Три жилых комплекса почти готовы к заселению в Сочи

Из 20 многоквартирных домов, которые привлекали средства дольщиков в Сочи , пять находятся в завершающей стадии. И в планах этого года сдать эти дома в эксплуатацию. Об этом говорили на совещании в мэрии Сочи.

Так, до конца июня дольщики должны заселиться в два литера комплекса «Раз. Два. Три». Застройщик следует дорожной карте. Многоуровневую парковку решено ввести в эксплуатацию уже после жилых литеров, но при этом застройщику необходимо прописать в откорректированном проекте, каким образом он планирует размещение автомобилей жителей до этого времени.

Подано и заявление на ввод в эксплуатацию литера комплекса «Три капитана» на ул. Тимирязева. В декабре 2017 года застройщик уже получили заключение о соответствии. Решается проблема с подключением к сетям ЖК «Москва».

В целом проблемными долевыми домами уполномочен заниматься регион, однако, учитывая напряженность ситуации, город оказывает все возможное содействие в рамках закона для скорейшего разрешения вопросов.

«По каждому объекту у нас есть дорожная карта. И мы досконально следим, как она исполняется. Регулярно встречаемся с дольщиками, с застройщиками, привлекаем инвесторов. И эта работа будет идти до тех пор, пока проблема обманутых дольщиков не будет полностью решена», — сказал глава Сочи Анатолий Пахомов , сообщает пресс-служба администрации курорта.